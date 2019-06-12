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В Минздраве рассказали, как действовать в случае сообщения о минировании

Киев • УНН

 • 11873 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В случае поступления сообщения о минировании помещения следует сохранить сообщение, записать аккаунт или адрес, с которого оно поступило, позвонить в экстренные службы и придерживаться их инструкций. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.

В Минздраве рассказали, как действовать в случае сообщения о минировании

"Сейчас ни одно сообщение не подтвердилось, но в любом случае нужно быть готовым ко всему и знать, как действовать в такой чрезвычайной ситуации", - отметила и.о. министра.

По ее словам, чаще всего сообщения о минировании приходят в виде SMS на телефон или электронным письмом. В этом случае:
▪ не удаляйте и не отвечайте на электронное письмо или сообщение
▪ если отправлено по электронной почте, запишите адрес
▪ если отправлено через социальные сети, запишите имя или название аккаунта
▪ немедленно позвоните по номеру 101, 102 или на горячую линию Службы безопасности.
▪ следуйте инструкциям, которые вам предоставят.

В случае объявления эвакуации гражданам следует сохранять спокойствие и не паниковать, взять с собой документы, деньги, ценности (при необходимости лекарства), отключить все электроприборы, запереть помещение и выйти в безопасное место.

Важно, чтобы планы эвакуации в зданиях были актуальными и хорошо изученными. Процедуры эвакуации должны также предусматривать меры по обеспечению того, чтобы никто не входил на территорию после ее начала.

При этом Супрун подчеркнула необходимость, чтобы управленцы на местах обратили внимание на эти правила и провели соответствующие мероприятия.

Напомним, 10 июня правоохранители получили информацию о минировании более десяти объектов в Киеве, среди которых три вуза, Верховная Рада и 5 станций метро, и проводят проверки.

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