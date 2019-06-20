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Через "мінування" за два дні в Україні евакуювали майже 11,5 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Україною знову прокотилася хвиля мінувань. За два дні було евакуйовано 11 500 осіб. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Через "мінування" за два дні в Україні евакуювали майже 11,5 тис. осіб

Вчора в Одесі "замінували" Київський районний суд, аеропорт "Одеса", Одеський залізничний вокзал та концертний зал. Під час перевірки вибухових пристроїв не виявлено, евакуйовували майже 7500 осіб.

Надійшла до правоохоронців інформація і про мінування об’єктів на Львівщині. "Постраждав" "Ощадбанк", зловмисника було затримано. Під час перевірки вибухових пристроїв не виявлено, евакуйовували майже 30 осіб.

На Київщині позавчора перевіряли на можливе розміщення вибухівки дитячий табір та евакуювали 60 осіб, вибухівки правоохоронці не знайшли.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку місяця ЧАЕС уже тричі "мінували"

На Рівненщині позавчора надійшла інформація про "мінування" 9 лікарень та 4 закладів громадського харчування. Під час перевірки вибухових пристроїв не виявлено, евакуйовували майже 1450 осіб.

Вчора у Херсонській області надійшло неправдиве повідомлення про мінування лікарень, дитячих садочків, будинків для людей похилого віку. Під час перевірки було евакуйовано 1700 осіб.

Як повідомляв УНН, у Києві за три місяці 2019 року затримали 49 псевдомінерів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ порадили, як діяти у випадку повідомлення про мінування.

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