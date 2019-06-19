В Одесі шукають вибухівку в суді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Поліція перевіряє повідомлення про мінування Київського райсуду в Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що замінована будівля суду на вул. Варненській в Одесі.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського ВП, працівники вибухотехнічного управління, кінологи, ДСНС.
Зараз проводиться перевірка.
Нагадаємо, Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування.
Раніше у Києві "замінували" 19 об’єктів.
Зокрема у правоохоронців була інформація про "замінування" КМДА, посольства Великої Британії в Україні, посольства Австралії в Україні, посольства США в Україні, Верховної Ради, місії міжнародного комітету Червоного хреста, дитячого табору та інші.