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В Одесі шукають вибухівку в суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Поліція перевіряє повідомлення про мінування Київського райсуду в Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

В Одесі шукають вибухівку в суді

Так, до поліції надійшло повідомлення про те, що замінована будівля суду на вул. Варненській в Одесі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського ВП, працівники вибухотехнічного управління, кінологи, ДСНС.

Зараз проводиться перевірка.

Нагадаємо, Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування

Раніше у Києві "замінували" 19 об’єктів.

Зокрема у правоохоронців була інформація про "замінування" КМДА, посольства Великої Британії в Україні, посольства Австралії в Україні, посольства США в Україні, Верховної Ради, місії міжнародного комітету Червоного хреста, дитячого табору та інші.

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