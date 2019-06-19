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В Одессе ищут взрывчатку в суде

Киев • УНН

 • 8089 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Полиция проверяет сообщение о минировании Киевского райсуда в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

В Одессе ищут взрывчатку в суде

Так, в полицию поступило сообщение о том, что заминировано здание суда на ул. Варненской в Одессе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского ОП, работники взрывотехнического управления, кинологи, ГСЧС.

Сейчас проводится проверка.

Напомним, Посольство США в Киеве получило сообщение о угрозу заминировании.

Ранее в Киеве "заминировали" 19 объектов.

В частности у правоохранителей была информация о "заминировании" КГГА, посольства Великобритании в Украине, посольства Австралии в Украине, посольства США в Украине, Верховной Рады, миссии международного комитета Красного креста, детского лагеря и другие.

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