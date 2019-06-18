У Києві надійшла інформація про мінування посольства США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Про це повідомило повідомило посольство у Twitter, передає УНН.
"Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до Посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, вчора у Києві "замінували" 19 об’єктів.
Зокрема у правоохоронців була інформація про "замінування" КМДА, посольства Великої Британії в Україні, посольства Австралії в Україні, посольства США в Україні, Верховної Ради, місії міжнародного комітету Червоного хреста, дитячого табору та інші.