В Киеве поступила информация о минировании посольства США

"Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминировании и расследует этот случай. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, вчера в Киеве "заминировали" 19 объектов.



В частности у правоохранителей была информация о "заминировании" КГГА, посольства Великобритании в Украине, посольства Австралии в Украине, посольства США в Украине, Верховной Рады, миссии международного комитета Красного креста, детского лагеря и других.