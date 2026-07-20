Часть 10 областей без света из-за вражеских атак и непогоды
Киев • УНН
В результате обстрелов энергообъектов без электроснабжения временно остаются потребители в четырех областях. На Харьковщине БПЛА атаковал автомобиль энергетиков, один работник ранен.
Из-за вражеских атак и непогоды часть 10 областей Украины остается без света, вражеским ударом дрона ранен энергетик, графиков отключений не предусматривается, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Детали
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения
Как указано, "на Харьковщине вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. Один работник получил ранение, его жизни ничего не угрожает".
"Из-за непогоды без электроснабжения остается более 100 населенных пунктов в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00", - указали в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 20 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 7,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 17 июля. Причина изменений – повышение температуры воздуха, что побуждает к активному использованию потребителями кондиционеров. А также – облачная погода в большинстве регионов Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема потребления электроэнергии из общей сети. Вчера, 19 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем максимум предыдущего воскресенья – 12 июля. Причина – более высокая температура воздуха, чем неделю назад.
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