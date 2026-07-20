Часть 10 областей без света из-за вражеских атак и непогоды

$44.670.0551.060.11
ukenru
06:40 • 20799 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto
19 июля, 22:06 • 29545 просмотра
Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мираVideo
19 июля, 18:52 • 45151 просмотра
Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства
Эксклюзив
19 июля, 16:56 • 40066 просмотра
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и жара до +33°
19 июля, 15:38 • 44689 просмотра
"Кровавая война городов"? The New Yorker спрогнозировал новый сценарий боевых действий между Украиной и рф
19 июля, 11:41 • 42261 просмотра
"Точно не финал": минобороны рф цинично сравнило удары по Украине с футболом
19 июля, 09:43 • 44774 просмотра
россияне уничтожили завод UKRTAC, который производил бронезащиту для ВСУ
Эксклюзив
19 июля, 09:12 • 33875 просмотра
Мир вступает в фазу больших перемен: астролог назвала самые напряженные дни недели 20–26 июля
19 июля, 08:55 • 25606 просмотра
Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 19 июля
19 июля, 08:04 • 21800 просмотра
СБС ночью поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота рф - "Мадьяр"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
69%
745мм
Популярные новости
Boeing увеличивает производство компонентов для ракет PAC-3 на фоне роста спроса19 июля, 22:37 • 18289 просмотра
ВОЗ назвала способы снизить риск развития деменции почти на 45%19 июля, 23:38 • 16778 просмотра
В Крыму заявили о возможном поражении подстанции в Алуште и воинской части ФСБVideo19 июля, 23:52 • 21839 просмотра
Удар рф по судну возле Одессы унес жизни 10 человек - АМПУ06:17 • 24748 просмотра
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto07:18 • 13274 просмотра
публикации
Топ-5 рецептов сливового соусаPhoto07:18 • 13850 просмотра
Побеждает тот, кто быстрее адаптируется: как новейшие разработки украинских производителей вооружения меняют ход войныPhoto06:40 • 20795 просмотра
Впервые министры: кто они – новые лица Кабмина 18 июля, 11:14 • 95007 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 81281 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 81344 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Марко Рубио
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Испания
Аргентина
Реклама
УНН Lite
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video07:30 • 5716 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 48081 просмотра
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 45836 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 46766 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 41418 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
The Washington Post
Кх-59

Часть 10 областей без света из-за вражеских атак и непогоды

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

В результате обстрелов энергообъектов без электроснабжения временно остаются потребители в четырех областях. На Харьковщине БПЛА атаковал автомобиль энергетиков, один работник ранен.

Часть 10 областей без света из-за вражеских атак и непогоды

Из-за вражеских атак и непогоды часть 10 областей Украины остается без света, вражеским ударом дрона ранен энергетик, графиков отключений не предусматривается, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Детали

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остается без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

Как указано, "на Харьковщине вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. Один работник получил ранение, его жизни ничего не угрожает".

"Из-за непогоды без электроснабжения остается более 100 населенных пунктов в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00", - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 20 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 7,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 17 июля. Причина изменений – повышение температуры воздуха, что побуждает к активному использованию потребителями кондиционеров. А также – облачная погода в большинстве регионов Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема потребления электроэнергии из общей сети. Вчера, 19 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,4% выше, чем максимум предыдущего воскресенья – 12 июля. Причина – более высокая температура воздуха, чем неделю назад.

Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины12.07.26, 16:05 • 4945 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Хмельницкая область
Винницкая область
Тернопольская область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Черкасская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Херсонская область
Украина