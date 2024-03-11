Будут говорить о поддержке Украины: в следующем месяце премьер Чехии встретится с Байденом

В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала встретится с президентом США Джо Байденом, среди тем их переговоров будет и Украина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

Детали

Среди других тем, которые обсудят Фиала и Байден, пресс-секретарь упомянула вопросы безопасности и экономические возможности, "которые принесут пользу американскому и чешскому народам", и "общие демократические ценности".

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Лидеры подтвердят свою решительную поддержку Украины, которая обороняется от агрессивной войны рф - подчеркнули в Белом доме.

Отмечается также, что Чехия в этом году будет праздновать четверть века членства в НАТО. Поэтому лидеры "подчеркнут свою непоколебимую преданность НАТО".

Напомним

Президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что войска НАТО могут осуществлять вспомогательную деятельность непосредственно на территории Украины, не нарушая международных правил.