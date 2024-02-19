"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров

В Минобороны тестируют материал, который должен поглощать инфракрасное излучение, и будет использоваться для производства накидок, которые будут незаметны для приборов ночного видения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны Украины.

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо (накидку). - информирует военное ведомство.

Целью является подтверждение способности поглощать инфракрасное излучение, что позволит применять изделие в ВСУ, - украинские бойцы смогут оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

Как указываются, сейчас в Центральном управлении тестируют пять образцов различных тканей.

Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и иметь низкую теплопроводность. Наша цель - как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага - отметил заместитель Министра обороны Виталий Половенко.

Материалы для изготовления ткани анти-тепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, иметь маскировочные свойства на местности.

Пока что тестирования продолжаются.

Напомним,

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