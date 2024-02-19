"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров
Киев • УНН
Министерство обороны испытывает ткани, которые должны поглощать инфракрасное излучение, чтобы изготовить невидимые для тепловизоров накидки для украинских солдат.
В Минобороны тестируют материал, который должен поглощать инфракрасное излучение, и будет использоваться для производства накидок, которые будут незаметны для приборов ночного видения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны Украины.
В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо (накидку).
Целью является подтверждение способности поглощать инфракрасное излучение, что позволит применять изделие в ВСУ, - украинские бойцы смогут оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.
Как указываются, сейчас в Центральном управлении тестируют пять образцов различных тканей.
Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и иметь низкую теплопроводность. Наша цель - как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага
Материалы для изготовления ткани анти-тепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, иметь маскировочные свойства на местности.
Пока что тестирования продолжаются.
Напомним,
Украинские беспилотники-камикадзе, которые являются дешевыми, простыми в управлении и доказывают свою эффективность против российских войск и техники, названы журналом The Economist оружием будущего.
Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военным и членам их семей.
"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров
Министерство обороны испытывает ткани, которые должны поглощать инфракрасное излучение, чтобы изготовить невидимые для тепловизоров накидки для украинских солдат.
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