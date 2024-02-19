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"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров

"Будет поглощать инфракрасное излучение": военные разработчики испытывают ткани, незаметные для тепловизоров

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:46  •  5169 просмотра

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Министерство обороны испытывает ткани, которые должны поглощать инфракрасное излучение, чтобы изготовить невидимые для тепловизоров накидки для украинских солдат.

В Минобороны тестируют материал, который должен поглощать инфракрасное излучение, и будет использоваться для производства накидок, которые будут незаметны для приборов ночного видения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны Украины.

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо (накидку). 

- информирует военное ведомство.

Целью является подтверждение способности поглощать инфракрасное излучение, что позволит применять изделие в ВСУ, - украинские бойцы смогут оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения.

Как указываются, сейчас в Центральном управлении тестируют пять образцов различных тканей.

Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и иметь низкую теплопроводность. Наша цель - как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага

 - отметил заместитель Министра обороны Виталий Половенко.  

Материалы для изготовления ткани анти-тепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, иметь маскировочные свойства на местности. 

Пока что тестирования продолжаются. 

Напомним,

Украинские беспилотники-камикадзе, которые являются дешевыми, простыми в управлении и доказывают свою эффективность против российских войск и техники, названы журналом The Economist оружием будущего.

Министерство обороны  Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военным и членам их семей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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