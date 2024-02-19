"Поглинатиме інфрачервоне випромінювання": військові розробники випробовують тканини, що непомітні для тепловізорів
Київ • УНН
Міністерство оборони випробовує тканини, які мають поглинати інфрачервоне випромінювання, щоб виготовити невидимі для тепловізорів накидки для українських солдатів.
У Міноборони тестують матеріал, який має поглинати інфрачервоне випромінювання, та буде використовуватися для виробництва накидок для ЗСУ, що будуть непомітні для приладів нічного бачення.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерство оборони України.
В Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють анти-тепловізійне пончо (накидку).
Метою є підтвердження здатності поглинати інфрачервоне випромінювання, що дозволить застосовувати виріб у ЗСУ, - українські бійці зможуть залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення.
Як вказуються, зараз в Центральному управлінні тестують п’ять зразків різних тканин.
Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога
Матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: атмосферних опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.
Поки що тестування продовжуються.
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