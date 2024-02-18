Міноборони вдосконалює систему психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям
Київ • УНН
Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати систему психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей, затверджуючи зміни до нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу.
Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати систему психологічної допомоги військовим та членам їхніх сімей. Відповідні зміни до положення про Міноборони Уряд схвалив на засіданні, 16 лютого. Про це пише УНН із посиланням на сайт воєнного відомства.
Ми лише нормативно закріпили підстави працювати в цьому напрямі. Паралельно триває робота з удосконалення системи психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей, у рамках пріоритетного проєкту Міноборони у Всеукраїнській програмі з відновлення ментального здоров’я, яка була ініційованою Першою леді України Оленою Зеленською. Також створюється інфраструктура та розвиваються відповідні компетенції надавачів психологічної допомоги.
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Калмикова також наголосила, що контроль стану ментального здоров’я військовослужбовців та членів їхніх сімей є вкрай важливою умовою проходження військової служби.
У Міністерстві переконані, що від якісної системи психологічного забезпечення залежить дуже багато аспектів службової та бойової діяльності. Це і професійно-психологічний відбір на військову службу, і формування психологічної стійкості та готовності до виконання бойових завдань, і контроль бойового та службового стресу, а також психологічна допомога та реабілітація на етапі відновлення боєздатності.
Відповідно до вимог чинної постанови, Міноборони закріпило за собою лідерство щодо створення комплексної системи з реінтеграції та відновлення військовослужбовців, звільнених з умов ізоляції (полону).
Також нововведення передбачають організацію комплексної системи психологічного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі.
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