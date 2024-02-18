Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  102371 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  111209 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  115935 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  155875 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  254972 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  202378 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  318625 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  368634 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  286446 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291297 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 16:45  •  108897 просмотра

Read in English

Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.

Министерство обороны  Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военным и членам их семей. Соответствующие изменения в положение о Минобороны Правительство одобрило на заседании, 16 февраля. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт военного ведомства.

Мы лишь нормативно закрепили основания работать в этом направлении. Параллельно продолжается работа по совершенствованию системы психологической помощи военнослужащим и членам их семей, в рамках приоритетного проекта Минобороны во Всеукраинской программе по восстановлению ментального здоровья, которая была инициирована Первой леди Украины Еленой Зеленской. Также создается инфраструктура и развиваются соответствующие компетенции поставщиков психологической помощи. 

- заявила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Детали

Калмыкова также отметила, что контроль состояния ментального здоровья военнослужащих и членов их семей является крайне важным условием прохождения военной службы. 

В Министерстве убеждены, что от качественной системы психологического обеспечения зависит очень много аспектов служебной и боевой деятельности. Это и профессионально-психологический отбор на военную службу, и формирование психологической устойчивости и готовности к выполнению боевых задач, и контроль боевого и служебного стресса, а также психологическая помощь и реабилитация на этапе восстановления боеспособности.

В соответствии с требованиями действующего постановления, Минобороны закрепило за собой лидерство по созданию комплексной системы по реинтеграции и восстановлению военнослужащих, освобожденных из условий изоляции (плена).

Также нововведения предусматривают организацию комплексной системы психологического обеспечения военнослужащих и членов их семей в Минобороны, Вооруженных Силах и Госспецтрансслужбе. 

В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море16 февраля 2024, 16:31 • 58111 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ОбществоВойнаЗдоровье
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская
Міноборони вдосконалює систему психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім'ям
The Ministry of Defense is improving the system of psychological assistance to servicemen and their families
Новости по теме

Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.

Общество • 18 февраля 2024, 16:45  •  108897 просмотра
Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

Шесть человек, которые заплатили по 80 000 гривен в интернете за пеший маршрут из Украины в Молдову, были задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.

Криминал и ЧП • 18 февраля 2024, 16:26  •  35160 просмотра
80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову

В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что процесс вступления в ЕС должен происходить в соответствии с политическими и историческими обстоятельствами, а не техническими препятствиями, а политизация каждого шага откладывает интеграцию Украины.

Политика • 18 февраля 2024, 16:03  •  45464 просмотра
В переговорном процессе о вступлении в ЕС много технических препятствий, это политизирует процесс - Стефанишина

Более 1800 снарядов уничтожили украинские саперы на деоккупированных территориях в течение недели

На этой неделе украинские саперы обнаружили и уничтожили более 1800 взрывоопасных предметов, оставленных россиянами в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, очистив от боеприпасов более 1478 гектаров земли.

Война • 18 февраля 2024, 15:52  •  37273 просмотра
Более 1800 снарядов уничтожили украинские саперы на деоккупированных территориях в течение недели

Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия оборонной промышленности

Премьер-министр Эстонии предлагает ЕС выпустить облигации на 100 миллиардов евро, чтобы поддержать оборонную промышленность и отправить больше оружия на Украину.

Война • 18 февраля 2024, 15:44  •  105266 просмотра
Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия оборонной промышленности

Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине

Япония предоставляет Украине грант в размере $49,4 млн на восстановление разрушенной россией жилой инфраструктуры.

Война • 18 февраля 2024, 15:21  •  103949 просмотра
Япония предоставила $49,4 млн на восстановление разрушенного россией жилья в Украине

Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные тестирование и готовятся к боевым испытаниям

Украинские беспилотники-камикадзе типа "Ланцет" успешно прошли начальные испытания и теперь будут проходить боевые испытания.

Война • 18 февраля 2024, 15:06  •  32867 просмотра
Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные тестирование и готовятся к боевым испытаниям

На Волыни увеличилось количество случаев бешенства среди животных: с начала года зафиксировали семь эпизодов болезни, пять из них - среди домашних животных

В этом году в Волынской области Украины зарегистрировано семь случаев бешенства среди животных, в том числе пять домашних.

Здоровье • 18 февраля 2024, 14:42  •  30242 просмотра
На Волыни увеличилось количество случаев бешенства среди животных: с начала года зафиксировали семь эпизодов болезни, пять из них - среди домашних животных

Россияне пытаются продвинуться в районе села Ласточкино: за прошедшие сутки наши защитники отбили там 14 атак

Россияне активно пытаются развить наступление в районе села Ласточкино, что вблизи Авдеевки, но украинские войска не дают ему развиться.

Война • 18 февраля 2024, 14:32  •  34967 просмотра
Россияне пытаются продвинуться в районе села Ласточкино: за прошедшие сутки наши защитники отбили там 14 атак

Днепропетровщина: в МВД показали последствия утренней атаки по селу в Мировской громаде

Местный житель получил ранения после артиллерийского обстрела россиянами села в Днепропетровской области Украины.

Война • 18 февраля 2024, 14:19  •  34665 просмотра
Днепропетровщина: в МВД показали последствия утренней атаки по селу в Мировской громаде