Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям
Киев • УНН
Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.
Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военным и членам их семей. Соответствующие изменения в положение о Минобороны Правительство одобрило на заседании, 16 февраля. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт военного ведомства.
Мы лишь нормативно закрепили основания работать в этом направлении. Параллельно продолжается работа по совершенствованию системы психологической помощи военнослужащим и членам их семей, в рамках приоритетного проекта Минобороны во Всеукраинской программе по восстановлению ментального здоровья, которая была инициирована Первой леди Украины Еленой Зеленской. Также создается инфраструктура и развиваются соответствующие компетенции поставщиков психологической помощи.
Детали
Калмыкова также отметила, что контроль состояния ментального здоровья военнослужащих и членов их семей является крайне важным условием прохождения военной службы.
В Министерстве убеждены, что от качественной системы психологического обеспечения зависит очень много аспектов служебной и боевой деятельности. Это и профессионально-психологический отбор на военную службу, и формирование психологической устойчивости и готовности к выполнению боевых задач, и контроль боевого и служебного стресса, а также психологическая помощь и реабилитация на этапе восстановления боеспособности.
В соответствии с требованиями действующего постановления, Минобороны закрепило за собой лидерство по созданию комплексной системы по реинтеграции и восстановлению военнослужащих, освобожденных из условий изоляции (плена).
Также нововведения предусматривают организацию комплексной системы психологического обеспечения военнослужащих и членов их семей в Минобороны, Вооруженных Силах и Госспецтрансслужбе.
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Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям
Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.
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