Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям

Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военным и членам их семей. Соответствующие изменения в положение о Минобороны Правительство одобрило на заседании, 16 февраля. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт военного ведомства.

Мы лишь нормативно закрепили основания работать в этом направлении. Параллельно продолжается работа по совершенствованию системы психологической помощи военнослужащим и членам их семей, в рамках приоритетного проекта Минобороны во Всеукраинской программе по восстановлению ментального здоровья, которая была инициирована Первой леди Украины Еленой Зеленской. Также создается инфраструктура и развиваются соответствующие компетенции поставщиков психологической помощи. - заявила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Детали

Калмыкова также отметила, что контроль состояния ментального здоровья военнослужащих и членов их семей является крайне важным условием прохождения военной службы.

В Министерстве убеждены, что от качественной системы психологического обеспечения зависит очень много аспектов служебной и боевой деятельности. Это и профессионально-психологический отбор на военную службу, и формирование психологической устойчивости и готовности к выполнению боевых задач, и контроль боевого и служебного стресса, а также психологическая помощь и реабилитация на этапе восстановления боеспособности.

В соответствии с требованиями действующего постановления, Минобороны закрепило за собой лидерство по созданию комплексной системы по реинтеграции и восстановлению военнослужащих, освобожденных из условий изоляции (плена).

Также нововведения предусматривают организацию комплексной системы психологического обеспечения военнослужащих и членов их семей в Минобороны, Вооруженных Силах и Госспецтрансслужбе.

В структуре Минобороны появится новая группировка: противоминные силы в Черном море