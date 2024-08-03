Словакия и Венгрия в пятницу отвергли предложение Европейской комиссии о том, что они могли бы заменить утраченные поставки российской нефти на альтернативный маршрут через Хорватию. Будапешт заявил, что страна ненадежна для транзита нефти, что вызвало возмущение в Загребе, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Контекст

Как указывает издание, поставки крупнейшего российского экспортера нефти "лукойл" через Украину были прекращены в июле после запрета украинских властей на использование "лукойлом" трубопровода "Дружба", который связывает Россию с Восточной Европой.

Венгрия и Словакия ранее в этом месяце обратились к Европейской комиссии с просьбой вмешаться и выступить посредником, поскольку это угрожало их безопасности поставок.

Но они отвергают предложение Европейской комиссии по использованию свободных мощностей на трубопроводе JANAF Adriatic в Хорватии для поставки в обе страны нефти, которая не поступает из России.

Очередное заявление Будапешта

«Хорватия просто не является надежной страной для транзита, - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. - Цены на транзит нефти были повышены в пять раз с начала (украинской) войны Хорватией».

Транзит нафти "лукойлу" через Україну: Сійярто різко відповів Брюсселю

Ответ Загреба

«Это политически глубоко оскорбительное заявление, которого мы не ожидали от представителя страны, на чьи злонамеренные действия мы долгое время реагировали с крайней сдержанностью и умеренностью», - заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

Хорватская JANAF также отвергла обвинения в своем заявлении, заявив, что она постоянно инвестирует в свою систему транспортировки и хранения.

Компания заявила, что проверила свои транспортные мощности на участке в направлении Венгрии вместе с MOL и доказала, что может транспортировать 1,2 млн тонн сырой нефти ежемесячно.

Что говорит Братислава

Словакия, чей венгерский НПЗ Slovnaft уже принимает часть нефти через JANAF, также известный как Adria, заявила в пятницу, что получила письмо от хорватского правительства с предложением обеспечить поставки.

«Но по какой цене? Какие мощности? Сегодня этого никто не знает», - заявил в своем заявлении министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Словакия хочет, как указывает издание, «чтобы Еврокомиссия заставила Украину полностью возобновить поставки из России», но сказала, что также будет искать другое решение на случай, если Еврокомиссия не предпримет никаких действий.

Дополнение

Потоки от российских поставщиков, кроме "лукойла", через "Дружбу", как отмечается, продолжаются.

Несмотря на длительные переговоры о транзитных сборах, как сообщается, хорватская JANAF и венгерская MOL сумели подписать в мае 2023 года годовой контракт на транспортировку и хранение 2,9 млн тонн сырой нефти по Адриатическому трубопроводу на венгерские и словацкие НПЗ MOL.