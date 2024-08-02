Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу резко отреагировал на ответ Брюсселя относительно состояния дел по прекращению транзита нефти российского «лукойла» через Украину, пишет УНН.

Детали

«Полторы недели назад вместе со Словакией мы обратились в Еврокомиссию из-за того, что Украина заблокировала часть поставок нефти, необходимой для безопасного снабжения двух стран. Вчера вице-президент Еврокомиссии латвиец Валдис Домбровскис прислал письмо моему словацкому коллеге и мне. В нем он описал, что Украина не угрожает поставкам ни в Венгрию, ни в Словакию, тем более есть другой трубопровод через Хорватию, давайте им пользоваться», - написал Сийярто в Facebook.

Глава МИД Венгрии заявил о «скандале» и снова обрушился с критикой на решение, добавив, что «два письма подтверждают, что это скоординированная из Брюсселя акция».

Также Сийярто заявил, что «Хорватия просто не является надежной транзитной страной».

«Это ненадежно, потому что цена транзита нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями с начала войны. Это ненадежно, потому что они сделали невозможным для MOL использовать долгосрочные транспортные мощности. Это ненадежно, потому что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся данные, которые никогда никем не были подтверждены. - заявил Сийярто. - Таким образом, прекращение поставок нефти с востока оставит Венгрию и Словакию на милость ненадежной транзитной страны».

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