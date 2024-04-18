Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу

Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что для противодействия россиянам необходимо больше атак российских добровольцев, которые действуют внутри России при поддержке ГУР, а также новые атаки дронов по приграничным населенным пунктам. Такие соображения высказал глава разведки в интервью журналисту washington post передает УНН.

Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например, военную промышленность... критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты - рассказал Буданов.

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Цель всех этих мероприятий - показать, что Президент Владимир Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".

Когда ты сидишь, скажем, в Петербурге, и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь. ... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект [нападают] возле их дома. - объяснил Буданов.

По словам главы украинской разведки, попадание в приграничных городах рф - это в основном российские зенитные ракеты С-300, которыми пытались сбить украинские беспилотники, а попали по гражданским объектам. Таким образом россияне сами наносят травмирующий эффект для населения.

На самом деле ущерб, нанесенный этими [зенитными] ракетами, гораздо больше, чем ущерб, который потенциально может нанести беспилотник. - заметил он.

Когда журналист спросил, будут ли продолжаться украинские атаки внутри России, Буданов бросил редкую улыбку и сказал: "Я надеюсь, что да".

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Также в этом интервью Буданов дал прогноз, что россия начнет большое наступление, начиная с июня. Оккупанты будут пытаться захватить всю Донецкую и Луганскую области. По мнению Буданова они будут пытаться максимально проснуться вглубь украинского Востока, потому что надеются на победу Трампа в ноябрьских выборах США.

До инаугурации вашего президента они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецка и Луганска", возможно, надеясь, что переизбранный президент Дональд Трамп сможет ратифицировать их достижения. - пояснил глава ГУР.

Относительно личности самого Трампа, Буданов высказался с уважением и отметил его стойкость, отметив что бывший президент США учился в военной академии.

Я очень уважаю личность Трампа. ... В его жизни было девять случаев, когда он взбирался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался" - сказал Буданов.

Но относительно любого мирного плана Трампа он сказал: "Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день".

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