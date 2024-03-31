Буданов рассказал о роли РДК в войне с россией

В настоящее время российский добровольческий корпус не сможет дойти до москвы Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в телемарафоне, пишет УНН.

Знаете, сейчас они до Москвы, к сожалению, с оружием в руках не могут дойти. В этом я уверен. Но со временем, когда ситуация будет это позволять, они свою роль еще сыграют. - сказал Буданов

Напомним

Российские добровольческие военные подразделения, состоящие из российских граждан, которые борются против путинского режима, уже более недели ведут бои в белгородской и курской областях россии, чтобы предотвратить потенциальное наступление российских войск на Украину с этого направления, нанося значительные потери российским войскам.