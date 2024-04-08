РДК завершил горячую фазу операции на территории России

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" завершили горячую фазу операции на территории России. Об этом сообщили армейцы РДК в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Горячая фаза ограниченной военной операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов заявили в РДК.

Отмечается, что в боях с российской армией погибли четверо бойцов РДК на псевдо "Терен", "Вольф", "Башмак" и "Толян".

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