Брюссель завершит разработку переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС до лета

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Брюссель намерен представить рамки для переговоров о вступлении Украины в ЕС до "начала лета", передает УНН со ссылкой на AFP.

В декабре европейские лидеры согласились начать переговоры о членстве с Киевом, что стало историческим шагом после почти двух лет войны россии против страны.

Чтобы Европейский Союз и Украина начали переговоры, исполнительная власть во главе с фон дер Ляйен должна разработать рамки для переговоров, которые должны одобрить все 27 стран-членов ЕС.

Фон дер Ляйен сказала, что ее "лучшее предположение" заключается в том, что рамки не будут готовы к выборам в Европейский парламент в июне.

"Это займет время. Но я думаю, что примерно летом, в начале лета мы будем готовы", - сказала фон дер Ляйен журналистам.

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Украина и ее самые решительные сторонники ЕС настаивают на ускорении переговоров.

В декабре Брюссель заявил, что Украина должна выполнить условия, выдвинутые год назад, по таким вопросам, как судебные реформы и борьба с коррупцией, чтобы перейти к следующему шагу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, наиболее пророссийский лидер ЕС, неоднократно высказывался против заявки Украины на членство, хотя он позволил принять решение о начале переговоров в декабре.