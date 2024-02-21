Брюссель завершит разработку переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС до лета

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  118017 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  140290 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  134899 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  162597 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  179311 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  167248 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  193108 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  339136 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  332483 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373684 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Брюссель завершит разработку переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС до лета

Глава Еврокомиссии заявила, что Брюссель намерен представить рамки для переговоров о вступлении Украины в ЕС до начала лета.

Политика •   •  12897 просмотра
Брюссель завершит разработку переговорных рамок по вступлению Украины в ЕС до лета

Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы

В Краматорске продолжаются поисково-спасательные работы после того, как накануне вечером российский ракетный обстрел попал в жилые кварталы и промышленные зоны, ранив 9 человек и повредив 12 многоэтажных домов.

Война •   •  13321 просмотра
Ракетная атака рф на Краматорск: известно о 9 пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы

Встреча Зеленского со "Слугой народа": Арахамия раскрыл детали встречи фракции с президентом

Президент Зеленский встретился со своей фракцией "Слуга народа", чтобы обсудить проблемы на фронте, экономику, помощь партнеров, а также задачи парламента и народных депутатов по поддержке этих сфер до победы Украины.

Политика •   •  13062 просмотра
Встреча Зеленского со "Слугой народа": Арахамия раскрыл детали встречи фракции с президентом

российские пропагандисты придумали новый фейк о "сыне Сырского" - Центр противодействия дезинформации

Россия распространила фейковое видео, в котором утверждалось, что приемный сын украинского военачальника поддержал вторжение, но на самом деле он был сыном бывшей жены от другого брака, и они не поддерживали никаких контактов.

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российские пропагандисты придумали новый фейк о "сыне Сырского" - Центр противодействия дезинформации

россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: поврежден газопровод и жилые дома

Российские войска 19 раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и уничтожив сельскохозяйственную компанию, но не вызвав никаких жертв.

Война •   •  13381 просмотра
россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: поврежден газопровод и жилые дома

Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности

Согласно новому отчету, во время октябрьского нападения на Израиль ХАМАС совершил несколько сексуальных нападений, изнасилований и других жестоких актов.

Новости Мира •   •  11039 просмотра
Новый отчет о жестоких сексуальных преступлениях, совершенных ХАМАС во время нападения на Израиль, содержит тревожные подробности

российская армия атакует Херсон: в городе прогремели мощные взрывы

В течение длительного времени армия рф атакует Херсон с временно оккупированного левого берега. В городе прозвучала серия мощных взрывов.

Война •   •  13105 просмотра
российская армия атакует Херсон: в городе прогремели мощные взрывы

Скромный, но символический: Ченцов раскрыл детали 13-го пакета санкций против рф

ЕС принял символический 13-й пакет санкций против россии во вторую годовщину ее полномасштабного вторжения в Украину, включая санкции против лиц, причастных к депортации украинских детей, и ограничения против более 190 физических и юридических лиц.

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Скромный, но символический: Ченцов раскрыл детали 13-го пакета санкций против рф

Украина и Польша провели переговоры при посредничестве Еврокомиссии: говорили о блокировании границ

Дискуссия между Украиной и Польшей по блокированию границ была конструктивной, обе стороны договорились провести следующую встречу через неделю для продолжения переговоров.

Экономика •   •  15697 просмотра
Украина и Польша провели переговоры при посредничестве Еврокомиссии: говорили о блокировании границ

На Сумщине ограничат въезд в 5-километровую зону вблизи границы

Дополнительные ограничения будут введены в Сумской области в пределах 5 км от границы Украины за пределами населенных пунктов до окончания военного положения.

Война •   •  13141 просмотра
На Сумщине ограничат въезд в 5-километровую зону вблизи границы