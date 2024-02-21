Брюссель завершить розробку переговорних рамок щодо вступу України в ЄС до літа
Київ • УНН
Глава Єврокомісії заявила, що Брюссель має намір представити рамки для переговорів про вступ України до ЄС до початку літа.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що Брюссель має намір представити рамки для переговорів про вступ України до ЄС до "початку літа", передає УНН із посиланням на AFP.
У грудні європейські лідери погодилися розпочати переговори про членство з Києвом, що стало історичним кроком після майже двох років війни росії проти країни.
Щоб Європейський Союз і Україна почали переговори, виконавча влада на чолі з фон дер Ляєн має розробити рамки для переговорів, які мають схвалити всі 27 країн-членів ЄС.
Фон дер Ляєн сказала, що її "найкраще припущення" полягає в тому, що рамки не будуть готові до виборів у Європейський парламент у червні.
"Це займе час. Але я думаю, що приблизно влітку, на початку літа ми будемо готові", - сказала фон дер Ляєн журналістам.
Додамо
Україна та її найрішучіші прихильники ЄС наполягають на прискоренні переговорів.
У грудні Брюссель заявив, що Україна повинна виконати умови, висунуті рік тому, щодо таких питань, як судові реформи та боротьба з корупцією, щоб перейти до наступного кроку.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найбільш проросійський лідер ЄС, неодноразово висловлювався проти заявки України на членство, хоча він дозволив прийняти рішення про початок переговорів у грудні.