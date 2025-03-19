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Британский спецназ готов отправиться в Украину в составе миротворческой миссии

Киев • УНН

 • 58822 просмотра

Британский спецназ переведен в режим ожидания для командировки в Украину в составе миротворческой миссии. Военные эксперты считают спецназ идеальным для возглавления "коалиции решительных".

Британский спецназ готов отправиться в Украину в составе миротворческой миссии

В Кабинете министров Великобритании издали приказ военным планировщикам обеспечить мобилизацию сил специального назначения для командировки в Украину. Об этом пишет The Independent, со ссылкой на ряд военных источников, и передает УНН.

Британский спецназ переведен в режим ожидания до следующего выезда в составе миротворческой миссии в Украину. Сейчас речь идет только о подтверждении  состояния готовности сил специального назначения. 

По данным издания "І", на прошлой неделе командному центру военного планирования Великобритании были направлены директивы начать процесс развертывания персонала и ресурсов.

Приказы предусматривают перевод личного состава в режим готовности для обеспечения исправности военной техники. Также следует ожидать получения сообщения о мобилизации в Украину.

Справка

Великобритания готовится принять командование военных из группы стран, готовых поддержать соглашение о прекращении огня рф в Украине. Решение перевести ключевые войска в режим готовности принято в соответствии с указанным планом. Премьер-министр Кир Стармер объявил несколько дней назад, что размещение миротворческих сил в Украине сейчас вошли в "оперативную фазу".

Дополнение

Военные эксперты, о которых пишет британское издание, уверены, что британский спецназ, хотя и не является традиционным миротворческим подразделением, но его способность к быстрому развертыванию вместе с опытом в разведке и разведке делает его идеальным инструментом для того, чтобы возглавить "коалицию решительных".

Комментарий

Доктор Саймон Англим, научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа:

(Британский спецназ) является одним из военных средств мирового уровня, (который способен) использоваться в миротворческих силах для сбора разведданных, защиты VIP, определенной подготовки и, возможно, противодействия гибридной деятельности россии

- передает точку зрения специалиста издание "І".

Напомним

Более 30 стран могут войти в "коалицию решительных" для поддержки Украины, заявил представитель Стармера. Запланированная встреча коалиции уже в четверг.

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино15.03.25, 18:39 • 94987 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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