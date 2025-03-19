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Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Київ • УНН

 • 58828 перегляди

Британський спецназ переведено в режим очікування для відрядження в Україну у складі миротворчої місії. Військові експерти вважають спецназ ідеальним для очолення "коаліції охочих".

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

У Кабінеті міністрів Великої Британії видали наказ військовим планувальникам забезпечити мобілізацію сил спеціального призначення для відрядження в Україну. Про це пише The Independent, із посиланням низку військових джерел, та передає УНН.

Британський спецназ переведено в режим очікування до наступного виїзду у складі миротворчої місії до України. Наразі ідеться лише про підтвердження  стану готовності сил спеціального призначення. 

За даними видання "І", минулого тижня командному центру військового планування Великої Британії було надіслано директиви розпочати процес розгортання персоналу та ресурсів.

Накази передбачають переведення особового складу в режим готовності для забезпечення справності військової техніки. Також слід очікувати на отримання повідомлення про мобілізацію в Україну.

Довідка

Велика Британія готується прийняти командування військових з групи країн, готових підтримати угоду про припинення вогню рф в Україні. Рішення перевести ключові війська в режим готовності прийнято відповідно до зазначеного плану. Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив декілька днів тому, що розміщення миротворчих сил в Україні зараз увійшли в "оперативну фазу".

Доповнення

Військові експерти, про яких пише британське видання, впевнені що британський спецназ, хоча й не є традиційним миротворчим підрозділом, але його здатність до швидкого розгортання разом із досвідом у розвідці та розвідці робить його ідеальним інструментом для того, щоб очолити "коаліцію охочих".

Коментар

Доктор Саймон Англім, науковий співробітник факультету воєнних досліджень Королівського коледжу:

(Британський спецназ) є одним із військових засобів світового рівня, (який здатен) використовуватися в миротворчих силах для збору розвідданих, захисту VIP, певної підготовки та, можливо, протидії гібридній діяльності росії

- передає точку зору фахівця видання "І".

Нагадаємо

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