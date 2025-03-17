Понад 30 країн можуть увійти до "коаліції охочих" для підтримки України - офіс Стармера
Київ • УНН
Більше 30 країн можуть увійти до "коаліції охочих" для підтримки України, заявив речник Стармера. Запланована зустріч коаліції вже у четвер.
"Значна кількість" країн готова надати миротворчі війська в Україну в разі мирної угоди з росією, заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Очікується, що до так званої "коаліції охочих" для підтримки України увійдуть понад 30 країн, зазначив речник Стармера.
Ця цифра перевищує 27 лідерів, які взяли участь у віртуальному саміті під керівництвом Стармера та Еммануеля Макрона в суботу.
"Спроможності внеску будуть різними, але це будуть значні сили зі значною кількістю країн, які нададуть війська", - сказав речник журналістам.
"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер15.03.25, 15:22 • 177187 переглядiв
Доповнення
У заяві після саміту "коаліції охочих" у суботу, 15 березня, прем’єр-міністр Британії вказав, що є "нові зобов'язання, викладені на стіл" від світових лідерів.