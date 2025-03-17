Понад 30 країн можуть увійти до "коаліції охочих" для підтримки України - офіс Стармера

"Значна кількість" країн готова надати миротворчі війська в Україну в разі мирної угоди з росією, заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, пише УНН з посиланням на Sky News.

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Очікується, що до так званої "коаліції охочих" для підтримки України увійдуть понад 30 країн, зазначив речник Стармера.

Ця цифра перевищує 27 лідерів, які взяли участь у віртуальному саміті під керівництвом Стармера та Еммануеля Макрона в суботу.

"Спроможності внеску будуть різними, але це будуть значні сили зі значною кількістю країн, які нададуть війська", - сказав речник журналістам.

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Доповнення

У заяві після саміту "коаліції охочих" у суботу, 15 березня, прем’єр-міністр Британії вказав, що є "нові зобов'язання, викладені на стіл" від світових лідерів.