Более 30 стран могут войти в "коалицию желающих" для поддержки Украины - офис Стармера
Киев • УНН
Более 30 стран могут войти в "коалицию желающих" для поддержки Украины, заявил представитель Стармера. Запланированная встреча коалиции уже в четверг.
"Значительное количество" стран готово предоставить миротворческие войска в Украину в случае мирного соглашения с россией, заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Ожидается, что в так называемую "коалицию желающих" для поддержки Украины войдут более 30 стран, отметил спикер Стармера.
Эта цифра превышает 27 лидеров, которые приняли участие в виртуальном саммите под руководством Стармера и Эммануэля Макрона в субботу.
"Возможности вклада будут разными, но это будут значительные силы со значительным количеством стран, которые предоставят войска", - сказал представитель журналистам.
"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер15.03.25, 15:22 • 177167 просмотров
Дополнение
В заявлении после саммита "коалиции желающих" в субботу, 15 марта, премьер-министр Британии указал, что есть "новые обязательства, выложенные на стол" от мировых лидеров.