Более 30 стран могут войти в "коалицию желающих" для поддержки Украины - офис Стармера

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16460 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30432 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65603 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214890 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123269 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392376 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311234 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213869 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244293 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255155 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23451 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132712 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15446 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14765 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132713 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214890 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392376 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254639 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311234 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3404 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14765 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46142 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72213 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57289 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Более 30 стран могут войти в "коалицию желающих" для поддержки Украины - офис Стармера

Киев • УНН

 • 15583 просмотра

Более 30 стран могут войти в "коалицию желающих" для поддержки Украины, заявил представитель Стармера. Запланированная встреча коалиции уже в четверг.

Более 30 стран могут войти в "коалицию желающих" для поддержки Украины - офис Стармера

"Значительное количество" стран готово предоставить миротворческие войска в Украину в случае мирного соглашения с россией, заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Ожидается, что в так называемую "коалицию желающих" для поддержки Украины войдут более 30 стран, отметил спикер Стармера.

Эта цифра превышает 27 лидеров, которые приняли участие в виртуальном саммите под руководством Стармера и Эммануэля Макрона в субботу.

"Возможности вклада будут разными, но это будут значительные силы со значительным количеством стран, которые предоставят войска", - сказал представитель журналистам.

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер15.03.25, 15:22 • 177167 просмотров

Дополнение

В заявлении после саммита "коалиции желающих" в субботу, 15 марта, премьер-министр Британии указал, что есть "новые обязательства, выложенные на стол" от мировых лидеров.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Эммануэль Макрон
Великобритания
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77