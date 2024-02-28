Британский корабль после нападения хуситов тонет в Красном море

Судьба заброшенного грузового судна Rubymar оставалась непонятной после того, как 18 февраля ракета хуситов попала в зарегистрированный в Великобритании сухогруз Rubymar в Красном море, который перевозил удобрения из Саудовской Аравии в Болгарию. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

На новых кадрах видно, как британский корабль тонет в Красном море после того, как в него попала ракета хуситов.

Владелец судна Blue Fleet Group сообщил Sky News, что ВМС США предложили помочь отбуксировать судно до ближайшего порта, который примет его. Но также сказано, что переговоры продолжаются.

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