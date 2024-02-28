Британский корабль после нападения хуситов тонет в Красном море
Британское грузовое судно, перевозившее удобрения из Саудовской Аравии в Болгарию, затонуло в Красном море после того, как 18 февраля в него попала ракета хуситов.
Таврическое направление: Тарнавский показал как ДШВ ВСУ выжигают технику россиян возле Новомихайловки
Украинские десантники из 79-й аэромобильной бригады за прошедшую неделю уничтожили 30 танков и 104 единицы бронетехники российских войск вблизи Новомихайловки на Таврическом направлении, о чем сообщил на видео командир оперативно-тактической группировки "Таврия" Александр Тарнавский.
СБУ будет расследовать дела девушек, которые снимали на видео взрывы в Одессе - Братчук
СБУ посетит девушек в Одессе, которые снимали и публиковали видео взрывов в городе во время противовоздушной обороны.
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий, заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности.
В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии
Шестому лицу было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России по делу, в котором пятеро болгар уже были задержаны за получение секретных британских документов.
Сумщина: армейцы рф выпустили по региону почти три сотни снарядов, есть погибшие и раненые
За сутки российские оккупанты 59 раз обстреляли 13 громад Сумской области, зафиксировав почти 300 взрывов. Есть погибшие и раненые
В Одессе взрывы, враг атакует город
В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.
США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом
США не будут отправлять войска в Украину, зато предоставят военную помощь, чтобы помочь украинским войскам защититься от России.
Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены
В результате обстрела российской артиллерией частного предприятия в Кураховке Донецкой области один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину
Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.