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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Британський корабель після нападу хуситів тоне у Червоному морі

Київ • УНН

 • 30466 перегляди

Британське вантажне судно, що перевозило добрива з Саудівської Аравії до Болгарії, затонуло в Червоному морі після того, як 18 лютого в нього влучила ракета хуситів.

Британський корабель після нападу хуситів тоне у Червоному морі

Доля покинутого вантажного судна Rubymar залишалася незрозумілою після того, як 18 лютого ракета хуситів влучила в зареєстрований у Великій Британії суховантаж Rubymar в Червоному морі, який перевозив добрива з Саудівської Аравії до Болгарії. Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

На нових кадрах видно, як британський корабель тоне в Червоному морі після того, як у нього влучила ракета хуситів.

Власник судна Blue Fleet Group повідомив Sky News, що ВМС США запропонували допомогти відбуксирувати судно до найближчого порту, який прийме його. Але також сказано, що переговори тривають.

Rubymar завантажений 22 000 тон сульфоамофосу та має пошкодження корпусу в районі головного двигуна

США завдали ударів по надводних безпілотниках хуситів у Ємені27.02.24, 04:59 • 27627 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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