Британський корабель після нападу хуситів тоне у Червоному морі
Київ • УНН
Британське вантажне судно, що перевозило добрива з Саудівської Аравії до Болгарії, затонуло в Червоному морі після того, як 18 лютого в нього влучила ракета хуситів.
Доля покинутого вантажного судна Rubymar залишалася незрозумілою після того, як 18 лютого ракета хуситів влучила в зареєстрований у Великій Британії суховантаж Rubymar в Червоному морі, який перевозив добрива з Саудівської Аравії до Болгарії. Про це пише Sky News, передає УНН.
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На нових кадрах видно, як британський корабель тоне в Червоному морі після того, як у нього влучила ракета хуситів.
Власник судна Blue Fleet Group повідомив Sky News, що ВМС США запропонували допомогти відбуксирувати судно до найближчого порту, який прийме його. Але також сказано, що переговори тривають.
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