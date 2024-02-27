США завдали ударів по надводних безпілотниках хуситів у Ємені
Київ • УНН
Американські військові повідомили про знищення трьох безпілотних надводних кораблів, двох протикорабельних крилатих ракет і одного безпілотника, які готувалися здійснити атаку з території Ємену 26 лютого.
Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) повідомило про відбиття атак з боку єменських хуситів. У повідомленні командування в соцмережі X йдеться, що військові США збили три безпілотні надводні кораблі, дві протикорабельні крилаті ракети і один БПЛА, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, ці цілі були вражені в період з 16:45 по 23:45 за місцевим часом 26 лютого. За даними американських військових, надводні кораблі та ракети готувалися до запуску на території Ємену, БПЛА було знищено вже над Червоним морем.
Доповнення
Обстріли комерційних суден та військових кораблів з боку єменських хуситів почастішали у грудні 2023 року на тлі війни між Ізраїлем та палестинським рухом "Хамас".
З-го січня США та Велика Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах території Ємену. Востаннє удару було завдано 25 лютого, тоді було вражено вісім об'єктів — підземні склади зброї, ракетні склади, безпілотні літальні апарати, засоби протиповітряної оборони, радари та гелікоптер.
США завдали четвертого удару по хуситах в Ємені менш ніж за тиждень18.01.24, 09:39 • 23825 переглядiв