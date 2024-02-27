США нанесли удары по надводным беспилотникам хуситов в Йемене

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об отражении атак со стороны йеменских хуситов. В сообщении командования в соцсети X говорится, что военные США сбили три беспилотных надводных корабля, две противокорабельные крылатые ракеты и один БПЛА, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, эти цели были поражены в период с 16:45 по 23:45 по местному времени 26 февраля. По данным американских военных, надводные корабли и ракеты готовились к запуску на территории Йемена, БПЛА были уничтожены уже над Красным морем.

Дополнение

Обстрелы коммерческих судов и военных кораблей со стороны йеменских хуситов участились в декабре 2023 года на фоне войны между Израилем и палестинским движением "Хамас".

С января США и Великобритания неоднократно наносили удары по объектам территории Йемена. Последний раз удар был нанесен 25 февраля, тогда было поражено восемь объектов - подземные склады оружия, ракетные склады, беспилотные летательные аппараты, средства противовоздушной обороны, радары и вертолет.

США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю