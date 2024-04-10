Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  100326 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  103716 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  104071 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137623 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129375 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  166005 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  420381 просмотра
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2 апреля 2024, 09:02  •  487174 просмотра

Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО.

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Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

МАГАТЭ проведет закрытую встречу 11 апреля в своей штаб-квартире в Вене, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, по требованию России и Украины, после недавних атак беспилотников на станцию.

Война •   •  347 просмотра
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины

В Николаеве прогремела серия взрывов

В Николаеве, Украина, во время воздушной тревоги произошли многочисленные взрывы, согласно местным сообщениям.

Война •   •  1145 просмотра
В Николаеве прогремела серия взрывов

Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.

Война •   •  6308 просмотра
Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека

Взрыв на гидроэлектростанции вблизи Болоньи, Италия, унес жизни по меньшей мере 3 человек, 5 получили ранения и 4 пропали без вести во время проведения работ по техническому обслуживанию.

Общество •   •  5726 просмотра
В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека

В Запорожье прогремели взрывы

После объявления воздушной тревоги в городе и области в некоторых районах Запорожья прозвучали взрывы.

Общество •   •  7400 просмотра
В Запорожье прогремели взрывы

США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн

США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания систем противовоздушной обороны Hawk на сумму 138 миллионов долларов для укрепления безопасности Украины как страны-партнера.

Война •   •  11118 просмотра
США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн

Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы

Большинством голосов в Верховной Раде из законопроекта о мобилизации была изъята норма, которая ограничивала военную службу в условиях военного положения 36 месяцами.

Война •   •  11285 просмотра
Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы

Зеленский объяснил, почему Шольц отказывается передать ракеты Taurus

Зеленский заявил, что Германия отказывается предоставить Украине крылатые ракеты "Таурус", самую мощную систему вооружений, поскольку Шольц утверждает, что Германия не может оставить себя без них, но Зеленский утверждает, что это не защитит мир от ядерной угрозы со стороны России.

Война •   •  12188 просмотра
Зеленский объяснил, почему Шольц отказывается передать ракеты Taurus

Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ

Главнокомандующий Александр Сырский попросил изъять положение о демобилизации из правительственного закона о мобилизации, который был согласован министром обороны Рустемом Умеровым и утвержден Кабинетом Министров.

Война •   •  12510 просмотра
Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ