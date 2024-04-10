Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

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В Николаеве прогремела серия взрывов
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Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО.
МАГАТЭ проведет заседание по ситуации на ЗАЭС по запросу России и Украины
МАГАТЭ проведет закрытую встречу 11 апреля в своей штаб-квартире в Вене, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской атомной электростанции, по требованию России и Украины, после недавних атак беспилотников на станцию.
В Николаеве прогремела серия взрывов
В Николаеве, Украина, во время воздушной тревоги произошли многочисленные взрывы, согласно местным сообщениям.
Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета
Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.
В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека
Взрыв на гидроэлектростанции вблизи Болоньи, Италия, унес жизни по меньшей мере 3 человек, 5 получили ранения и 4 пропали без вести во время проведения работ по техническому обслуживанию.
В Запорожье прогремели взрывы
После объявления воздушной тревоги в городе и области в некоторых районах Запорожья прозвучали взрывы.
США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн
США одобрили возможную продажу Украине комплектов для обслуживания систем противовоздушной обороны Hawk на сумму 138 миллионов долларов для укрепления безопасности Украины как страны-партнера.
Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы
Большинством голосов в Верховной Раде из законопроекта о мобилизации была изъята норма, которая ограничивала военную службу в условиях военного положения 36 месяцами.
Зеленский объяснил, почему Шольц отказывается передать ракеты Taurus
Зеленский заявил, что Германия отказывается предоставить Украине крылатые ракеты "Таурус", самую мощную систему вооружений, поскольку Шольц утверждает, что Германия не может оставить себя без них, но Зеленский утверждает, что это не защитит мир от ядерной угрозы со стороны России.
Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ
Главнокомандующий Александр Сырский попросил изъять положение о демобилизации из правительственного закона о мобилизации, который был согласован министром обороны Рустемом Умеровым и утвержден Кабинетом Министров.