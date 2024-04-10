Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Великобритания направила в Румынию шесть истребителей Typhoon для защиты восточного фланга НАТО, расположенного недалеко от Черного моря. Об этом говорится на сайте британских ВВС, передает УНН.

Детали

Персонал, участвующий в миссии, в любой момент будет находиться в готовности для запуска системы быстрого реагирования (QRA) для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО говорится в сообщении.

До августа истребители будут выполнять вылеты с авиабазы "Михаил Когелничану" под городом Констанца. Отмечается, что в четырехмесячной миссии НАТО участвуют также британские самолеты 9-й бомбардировочной эскадрильи и более 200 военнослужащих 140-го экспедиционного авиакрыла.

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