Не правильный выбор: Британия не планирует передавать истребители Typhoon Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Великобритания не намерена передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon. Об этом в пресс-конференции, которую транслировал Sky News, заявил британский министр обороны Бен Уоллес, пишет УНН.
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"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", – отметил Уоллес.
Детали
Министр обороны Великобритании сравнил передачу Украине истребителей с Формулой-1, ведь поставка таких истребителей потребовала бы отправку в Украину и сотен специалистов, в том числе пилотов и инженеров.
Напомним
Министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Бен Уоллес во время совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что окончательное решение о предоставлении Украине истребителей F-16 зависит от Соединенных Штатов, Берлин и Лондон не могут их передать.