Не правильный выбор: Британия не планирует передавать истребители Typhoon Украине

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"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", – отметил Уоллес.

Детали

Министр обороны Великобритании сравнил передачу Украине истребителей с Формулой-1, ведь поставка таких истребителей потребовала бы отправку в Украину и сотен специалистов, в том числе пилотов и инженеров.

Напомним

Министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Бен Уоллес во время совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что окончательное решение о предоставлении Украине истребителей F-16 зависит от Соединенных Штатов, Берлин и Лондон не могут их передать.