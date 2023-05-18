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Не правильний вибір: Британія не планує передавати винищувачі Typhoon Україні

Не правильний вибір: Британія не планує передавати винищувачі Typhoon Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Велика Британія не має наміру передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це у пресконференції, яку транслював Sky News, заявив британський міністр оборони Бен Воллес, пише УНН

Цитата 

"Велика Британія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть правильним вибором", – зазначив Воллес.

Деталі 

Міністро оборони Великобританії порівняв передачу Україні винищувачів з Формулою-1, адже постачання таких винущювачів вимагало б відправку в Україну і сотень спеціалістів, у тому числі пілотів та інженерів.

Нагадаємо

Міністри оборони Німеччини та Великої Британії Борис Пісторіус та Бен Воллес під час спільної пресконференції у Берліні заявили, що остаточне рішення щодо надання Україні винищувачів F-16 залежить від Сполучених Штатів, Берлін та Лондон не можуть їх передати.

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