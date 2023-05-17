Міністри оборони Британії та Німеччини: рішення щодо надання F-16 Україні залежить від США

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"Ви знаєте, що Україна надає перевагу F-16, ми не маємо їх у своєму арсеналі", - повідомив Воллес.

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Міністр оборони Британії заявив, що його країна "поки що" не збирається надавати Україні винищувачі, у тому числі Typhoon, "бо це не те, що може знадобитися".

"Ми чітко зазначаємо, що мова йде не про надання систем зброї. Це надання платформи... Те, про що ми говоримо, – це стійкість України, як Україна може залишатися спроможною, як вони можуть стримувати (російську агресію, ред.). Їм знадобиться більше бойових можливостей", - зауважив Воллес.

Він додав, що "жодна країна в Європі" не збирається вводити свої війська в Україну під час війни, тому важливо зосередиться на підготовці бійців.

"Важливо закласти основи та допомогти у підготовці когорт українців до польотів на літаках на тривалий термін. Незалежно від того, який літак вони вирішать придбати, це те, що зараз важливо обговорити", - наголосив міністр.

Своєю чергою, Пісторіус заявив: "Ми зосереджені на тому, що є нашою компетенцією. У Німеччини немає F-16. Ні (багатоцільовий літак, - ред.) Tornado, ні Eurofighter (Typhoon, - ред.) не підходять... Це не те питання, яке вирішується у Берліні, воно вирішується у Білому домі".

Міністр вказав, що Німеччина є "лідером у підтримці України", у її пріоритеті постачати те озброєння, "яке можна використати негайно".

"Перш за все, йдеться про доставку того, що ще потрібно, і водночас доставку того, що також є стійким, як з точки зору логістики, так і з технічного обслуговування та ремонту... Ми зосереджуємося на протиповітряній обороні України, на доставці більшої кількості боєприпасів та ремонті тієї техніки, яку доставили раніше. Це наші пріоритети", - пояснив Пісторіус, додавши, що Берлін "не відіграє активної ролі" у коаліції, бо "не має ні літаків, ні відповідної компетенції".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися працювати над створенням міжнародної коаліції винищувачів для забезпечення України літаками F-16.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не бачить тиску на Німеччину в дискусії про постачання Україні винищувачів. У Міноборони країни вказали, що Бундесверу наразі зрозуміло, що літаки з його власних запасів "не будуть доступні для цієї мети".