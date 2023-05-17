Министры обороны Британии и Германии: решение о предоставлении F-16 Украине зависит от США

ukru
13 марта, 19:26 • 52156 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106591 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108701 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108767 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102276 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96940 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110709 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131571 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171780 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202853 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 45779 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 40832 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 27639 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 49722 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 29648 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171779 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202852 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144436 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150919 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187397 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66706 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103859 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120850 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156520 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163376 просмотра
Актуальное
Министры обороны Британии и Германии: решение о предоставлении F-16 Украине зависит от США

Министры обороны Британии и Германии: решение о предоставлении F-16 Украине зависит от США

Киев • УНН

 • 685688 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Окончательное решение о предоставлении Украине истребителей F-16 зависит от Соединенных Штатов, Берлин и Лондон не могут их передать. Об этом заявили министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Бен Уоллес во время совместной пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Вы знаете, что Украина предпочитает F-16, мы не имеем их в своем арсенале", - сообщил Уоллес.

Детали

Министр обороны Британии заявил, что его страна "пока" не собирается предоставлять Украине истребители, в том числе Typhoon, "потому что это не то, что может понадобиться".

"Мы четко отмечаем, что речь идет не о предоставлении систем оружия. Это предоставление платформы... То, о чем мы говорим, – это устойчивость Украины, как Украина может оставаться способной, как они могут сдерживать (российскую агрессию, ред.). Им понадобится больше боевых возможностей", - отметил Уоллес.

Он добавил, что "ни одна страна в Европе" не собирается вводить свои войска в Украину во время войны, поэтому важно сосредоточится на подготовке бойцов.

"Важно заложить основы и помочь в подготовке когорт украинцев к полетам на самолетах на длительный срок. Независимо от того, какой самолет они решат приобрести, это то, что сейчас важно обсудить", - подчеркнул министр.

В свою очередь, Писториус заявил: "Мы сосредоточены на том, что является нашей компетенцией. У Германии нет F-16. Ни (многоцелевой самолет, - ред.) Tornado, ни Eurofighter (Typhoon, - ред.) не подходят... Это не тот вопрос, который решается в Берлине, он решается в Белом доме".

Министр указал, что Германия является "лидером в поддержке Украины", в её приоритете поставлять то вооружение, "которое можно использовать немедленно".

"Прежде всего, речь идет о доставке того, что еще нужно, и в то же время доставке того, что также является устойчивым, как с точки зрения логистики, так и по техническому обслуживанию и ремонту... Мы сосредотачиваемся на противовоздушной обороне Украины, на доставке большего количества боеприпасов и ремонте той техники, которую доставили ранее. Это наши приоритеты", - пояснил Писториус, добавив, что Берлин "не играет активной роли" в коалиции, потому что "не имеет ни самолетов, ни соответствующей компетенции".

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины самолетами F-16.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит давления на Германию в дискуссии о поставках Украине истребителей. В Минобороны страны указали, что Бундесверу пока понятно, что самолеты из его собственных запасов "не будут доступны для этой цели".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы