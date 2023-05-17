Министры обороны Британии и Германии: решение о предоставлении F-16 Украине зависит от США

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"Вы знаете, что Украина предпочитает F-16, мы не имеем их в своем арсенале", - сообщил Уоллес.

Детали

Министр обороны Британии заявил, что его страна "пока" не собирается предоставлять Украине истребители, в том числе Typhoon, "потому что это не то, что может понадобиться".

"Мы четко отмечаем, что речь идет не о предоставлении систем оружия. Это предоставление платформы... То, о чем мы говорим, – это устойчивость Украины, как Украина может оставаться способной, как они могут сдерживать (российскую агрессию, ред.). Им понадобится больше боевых возможностей", - отметил Уоллес.

Он добавил, что "ни одна страна в Европе" не собирается вводить свои войска в Украину во время войны, поэтому важно сосредоточится на подготовке бойцов.

"Важно заложить основы и помочь в подготовке когорт украинцев к полетам на самолетах на длительный срок. Независимо от того, какой самолет они решат приобрести, это то, что сейчас важно обсудить", - подчеркнул министр.

В свою очередь, Писториус заявил: "Мы сосредоточены на том, что является нашей компетенцией. У Германии нет F-16. Ни (многоцелевой самолет, - ред.) Tornado, ни Eurofighter (Typhoon, - ред.) не подходят... Это не тот вопрос, который решается в Берлине, он решается в Белом доме".

Министр указал, что Германия является "лидером в поддержке Украины", в её приоритете поставлять то вооружение, "которое можно использовать немедленно".

"Прежде всего, речь идет о доставке того, что еще нужно, и в то же время доставке того, что также является устойчивым, как с точки зрения логистики, так и по техническому обслуживанию и ремонту... Мы сосредотачиваемся на противовоздушной обороне Украины, на доставке большего количества боеприпасов и ремонте той техники, которую доставили ранее. Это наши приоритеты", - пояснил Писториус, добавив, что Берлин "не играет активной роли" в коалиции, потому что "не имеет ни самолетов, ни соответствующей компетенции".

Напомним

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины самолетами F-16.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит давления на Германию в дискуссии о поставках Украине истребителей. В Минобороны страны указали, что Бундесверу пока понятно, что самолеты из его собственных запасов "не будут доступны для этой цели".