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Коаліція винищувачів: Берлін вітає ініціативу, але про літаки зі своїх запасів наразі не говорить

Київ • УНН

 • 650172 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить тиску на Німеччину в дискусії про постачання Україні винищувачів. У Міноборони країни вказують, що Бундесверу наразі зрозуміло, що літаки з його власних запасів "не будуть доступні для цієї мети", повідомляє tagesschau, пише УНН.

Деталі

"До нас немає жодних вимог", - сказав Шольц після саміту Ради Європи в Рейк'явіку.

На запитання, чи братиме Німеччина участь у запланованій міжнародній "коаліції винищувачів", канцлер відповів: "Питання не таке актуальне, як його ставлять".

Шольц сказав, що Німеччина все ще зосереджується на танках, боєприпасах, створенні "працюючої системи для ремонту" та протиповітряної оборони. Ці речі "дуже стосуються" здатності України захищатися. Німеччина вже взяла на себе додаткові зобов'язання в цих сферах.

Після заяви Шольца Міністерство оборони Німеччини привітало ініціативу щодо винищувачів.

Як зазначається, Міністерство оборони Німеччини "позитивно сприймає зусилля Нідерландів та Великої Британії щодо створення коаліції винищувачів для України". Міністерство, як зазначається, "вітає будь-яку ініціативу, яка полегшує Україні організацію оборони", про що сказав речник у Берліні. "Для Бундесверу, однак, наразі зрозуміло, що літаки з його власних запасів не будуть доступні для цієї мети", - ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона України має "найвищий пріоритет", сказав речник. Німеччина бере участь, надаючи найсучасніші системи протиповітряної оборони. Було доведено, що кожен член Альянсу забезпечує те, що він може робити найкраще, зазначає видання.

Доповнення

Велика Британія та Нідерланди оголосили 16 травня про плани створення міжнародної коаліції для постачання Україні винищувачів. Ідеться про F-16 і навчання пілотів.

Франція також нещодавно погодилася допомогти в підготовці українських пілотів винищувачів. Також готові сприяти у підготовці пілотів Бельгія та Польща.

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