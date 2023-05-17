Дуда: Польща передала Україні майже всі запитувані МіГ-29, але F-16 у нас недостатньо для передачі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Кількість винищувачів F-16, які має Польща, не дозволяє на сьогодні говорити про передачу якихось Україні, заявив президент Польщі Анджей Дуда в Рейк'явіку. Водночас він запевнив, що готовий сприяти підготовці українських пілотів, пише УНН з посиланням на RMF 24.
Деталі
Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів Ріші Сунак і Марк Рютте домовилися про створення міжнародної коаліції для передачі для України бойових літаків F-16.
Дуду, який перебуває з візитом в Ісландії, де проходить саміт Ради Європи, запитали, чи може Польща приєднатися до такої коаліції.
Дуда підкреслив, що за передачею озброєння Польща входить до трійки країн, які допомагають Україні: після США та Великої Британії.
Цитата
"Ми передали ЄС безпрецедентні обсяги озброєння, ми передали Україні понад 300 танків, ми передали майже всі наші МіГ-29, про які Україна просила у нас із самого початку конфлікту", – перерахував Дуда.
"У нас порівняно невелика кількість F-16. Ми готові підтримувати процес підготовки українських пілотів – про це я деякий час говорив з прем’єр-міністром, міністром національної оборони (Маріушем Блащаком). Проте та кількість літаків F-16, якою ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", – сказав президент Польщі.
Водночас він запевнив, що готовий і надалі передавати Україні літаки МіГ-29. "У нас є проблема, тому що у нас є деякі МіГи, які вже працюють за стандартами НАТО і виконують місію Air Policing, тобто служать для захисту країн НАТО", - додав він.
Він також зазначив, що саме Польща виступила ініціатором створення коаліції для військової підтримки України.
Президент Польщі вказав, що під час саміту Ради Європи, який триває, домінуючою темою була підтримка України – як військова, так і гуманітарна, а також через санкції та відновлення цієї країни.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що "авіаційна коаліція" для надання Україні західних винищувачів сформується цього року.