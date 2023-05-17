Дуда: Польша передала Украине почти все запрашиваемые МиГ-29, но F-16 у нас недостаточно для передачи

Детали

Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте договорились о создании международной коалиции для передачи для Украины боевых самолетов F-16.

Дуду, находящегося с визитом в Исландии, где проходит саммит Совета Европы, спросили, может ли Польша присоединиться к такой коалиции.

Дуда подчеркнул, что по передаче вооружения Польша входит в тройку стран, которые помогают Украине: после США и Великобритании.

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"Мы передали ЕС беспрецедентные объемы вооружения, мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила у нас с самого начала конфликта", – перечислил Дуда.

"У нас сравнительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов – об этом я некоторое время говорил с премьер-министром, министром национальной обороны (Мариушем Блащаком). Однако то количество самолетов F-16, которым мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-то их части", – сказал президент Польши.

В то же время он заверил, что готов и в дальнейшем передавать Украине самолеты МиГ-29. "У нас есть проблема, потому что у нас есть некоторые МиГи, которые уже работают по стандартам НАТО и выполняют миссию Air Policing, то есть служат для защиты стран НАТО", - добавил он.

Он также отметил, что именно Польша выступила инициатором создания коалиции для военной поддержки Украины.

Президент Польши указал, что во время саммита Совета Европы, который продолжается, доминирующей темой была поддержка Украины – как военная, так и гуманитарная, а также через санкции и восстановление этой страны.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей сформируется в этом году.