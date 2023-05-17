Коалиция истребителей: Берлин приветствует инициативу, но о самолетах из своих запасов пока не говорит
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц не видит давления на Германию в дискуссии о поставках Украине истребителей. В Минобороны страны указывают, что Бундесверу пока понятно, что самолеты из его собственных запасов "не будут доступны для этой цели", сообщает tagesschau, пишет УНН.
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"К нам нет никаких требований", - сказал Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике.
На вопрос, будет ли Германия участвовать в запланированной международной "коалиции истребителей", канцлер ответил: "Вопрос не так актуален, как его ставят".
Шольц сказал, что Германия по-прежнему сосредотачивается на танках, боеприпасах, создании "работающей системы для ремонта" и противовоздушной обороне. Эти вещи "очень касаются" способности Украины защищаться. Германия уже взяла на себя дополнительные обязательства в этих сферах.
После заявления Шольца Министерство обороны Германии приветствовало инициативу по истребителям.
Как отмечается, Министерство обороны Германии "положительно воспринимает усилия Нидерландов и Великобритании по созданию коалиции истребителей для Украины". Министерство, как отмечается, "приветствует любую инициативу, которая облегчает Украине организацию обороны", о чем сказал представитель в Берлине. "Для Бундесвера, однако, в настоящее время ясно, что никакие самолеты из его собственных запасов не будут доступны для этой цели", - говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона Украины имеет "наивысший приоритет", сказал спикер. Германия участвует, предоставляя самые современные системы противовоздушной обороны. Было доказано, что каждый член Альянса обеспечивает то, что он может делать лучше всего, отмечает издание.
Дополнение
Великобритания и Нидерланды объявили 16 мая о планах создания международной коалиции для поставки Украине истребителей. Речь идет о F-16 и обучении пилотов.
Франция также недавно согласилась помочь в подготовке украинских пилотов истребителей. Также готовы содействовать в подготовке пилотов Бельгия и Польша.