Британская разведка проанализировала ликвидацию заместителя командующего ВМФ РФ Гудкова

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков стал 16-м российским генералом, ликвидированным с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Потеря стольких высокопоставленных офицеров, вероятно, привела к подрыву системы командования и контроля в частях ВС РФ. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

Как отметили в британской разведке, минобороны РФ подтвердило, что генерал-майор Михаил Гудков умер 2 июля 2025 года в Курской области России. Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ России 28 марта 2025 года, умер во время украинского удара по российскому командному пункту, указано в отчете.

"Вероятно, Гудков руководил подразделениями морской пехоты, которые пытались создать буферную зону в украинской Сумской области. Продвижение российских войск на Сумщине замедлилось из-за украинских контратак и значительных потерь россиян. Гудков был бывшим командиром 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота России", - говорится в отчете.

Отмечается, что Гудков стал вторым высокопоставленным российским генералом, убитым в 2025 году, пятым генералом, убитым за последние 12 месяцев, и шестнадцатым российским генералом, убитым с момента начала незаконного полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, привела к подрыву системы командования и контроля в частях вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям, с которыми столкнулась Россия во время конфликта", - добавили в разведке.

Напомним

2 июля заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков, отвечавший за действия морской пехоты, умер в Курской области.