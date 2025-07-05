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Британська розвідка проаналізувала ліквідацію заступника командувача вмф рф гудкова

Київ • УНН

 • 621 перегляди

Заступник головнокомандувача вмф рф михайло гудков загинув 2 липня 2025 року в курській області. Він став 16-м російським генералом, ліквідованим з початку повномасштабного вторгнення, що, ймовірно, підірвало систему командування рф.

Британська розвідка проаналізувала ліквідацію заступника командувача вмф рф гудкова

Заступник головнокомандувача вмф росії михайло гудков став 16-м російським генералом, ліквідованим з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Втрата стількох високопоставлених офіцерів, імовірно, призвела до підриву системи командування і контролю в частинах зс рф. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.

Деталі

Як зазначили в британській розвідці, міноборони рф підтвердило, що генерал-майор михайло гудков помер 2 липня 2025 року в курській області росії. гудков, призначений заступником головнокомандувача вмф росії 28 березня 2025 року, помер під час українського удару по російському командному пункту, вказано у звіті.

"Імовірно, гудков керував підрозділами морської піхоти, які намагалися створити буферну зону в українській Сумській області. Просування російських військ на Сумщині сповільнилося через українські контратаки і значні втрати росіян. гудков був колишнім командиром 155-ї бригади морської піхоти тихоокеанського флоту росії", - ідеться у звіті.

Зазначається, що гудков став другим високопоставленим російським генералом, убитим у 2025 році, п'ятим генералом, убитим за останні 12 місяців, і шістнадцятим російським генералом, убитим з моменту початку незаконного повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

"Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, імовірно, призвела до підриву системи командування і контролю в частинах збройних сил росії. Це, імовірно, призвело до тактичних і оперативних труднощів, з якими зіткнулася росія під час конфлікту", - додали у розвідці.

Нагадаємо

2 липня заступник головнокомандувача вмф рф михайло гудков, який відповідав за дії морської піхоти, помер у курській області.

Павло Башинський

Павло Башинський

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