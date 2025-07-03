У росії заявили про загибель заступника головнокомандувача вмф гудкова

Вказується, що загиблий генерал-майор михайло гудков відповідав за дії морської піхоти рф у війні проти України. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними російських джерел заступник головнокомандувача військово-морського флоту росії михайло гудков загинув у Курській області. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив губернатор приморського краю олег кожемяко. Також за даними допису, загинув військовий офіцер зс рф наріман шихалієв, з яким 155-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти ТОФ. У ЗМІ вказувалося, що представники армії окупанта загинули унаслідок ракетного удару по штабу.

Разом із генералом загинув його бойовий товариш Наріман Шихалієв, з яким заступник головкома вмф, раніше служив у 155-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти тоф (тихоокеанський флот вмф росії).

Довідково

михайло гудков народився у новосибірську; здобув вищу освіту в новосибірському вищому військовому командному училищі. Заступником головнокомандувача вмф армії рф гудкова призначили в березні 2025 року.

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