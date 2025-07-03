Вибухи в Луганську: окупанти проводили виставку, є загиблі і поранені
Київ • УНН
3 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи на вулиці Тараса Шевченка, біля краєзнавчого музею. Загинули двоє осіб, є поранені; вибух стався під час виставки окупантів.
У четвер, 3 липня, в окупованому Луганську пролунали вибухи, є поранені і загиблі. Про це повідомив у Telegram журналіст Денис Казанський, передає УНН.
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Повідомляється, що вибух стався на вулиці Тараса Шевченка, біля краєзнавчого музею.
У мережі з’явилось відео наслідків. російські "ЗМІ" повідомили про двох загиблих, також є поранені.
Крім того, повідомляється, що у приміщенні музею окупанти проводили виставку на честь операцію "труба" у курській області.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в Одесі пролунав вибух. Повідомляється, що місто було, ймовірно, атаковано російськими балістичними ракетами.