Вибухи в Луганську: окупанти проводили виставку, є загиблі і поранені

У четвер, 3 липня, в окупованому Луганську пролунали вибухи, є поранені і загиблі. Про це повідомив у Telegram журналіст Денис Казанський, передає УНН.

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Повідомляється, що вибух стався на вулиці Тараса Шевченка, біля краєзнавчого музею.

У мережі з’явилось відео наслідків. російські "ЗМІ" повідомили про двох загиблих, також є поранені.

Крім того, повідомляється, що у приміщенні музею окупанти проводили виставку на честь операцію "труба" у курській області.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Одесі пролунав вибух. Повідомляється, що місто було, ймовірно, атаковано російськими балістичними ракетами.