Взрывы в Луганске: оккупанты проводили выставку, есть погибшие и раненые

В четверг, 3 июля, в оккупированном Луганске прогремели взрывы, есть раненые и погибшие. Об этом сообщил в Telegram журналист Денис Казанский, передает УНН.

Детали

Сообщается, что взрыв произошел на улице Тараса Шевченко, возле краеведческого музея.

В сети появилось видео последствий. российские "СМИ" сообщили о двух погибших, также есть раненые.

Кроме того, сообщается, что в помещении музея оккупанты проводили выставку в честь операции "труба" в Курской области.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. Сообщается, что город был, вероятно, атакован российскими баллистическими ракетами.