Взрывы в Луганске: оккупанты проводили выставку, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
3 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы на улице Тараса Шевченко, возле краеведческого музея. Погибли два человека, есть раненые; взрыв произошел во время выставки оккупантов.
В четверг, 3 июля, в оккупированном Луганске прогремели взрывы, есть раненые и погибшие. Об этом сообщил в Telegram журналист Денис Казанский, передает УНН.
Детали
Сообщается, что взрыв произошел на улице Тараса Шевченко, возле краеведческого музея.
В сети появилось видео последствий. российские "СМИ" сообщили о двух погибших, также есть раненые.
Кроме того, сообщается, что в помещении музея оккупанты проводили выставку в честь операции "труба" в Курской области.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. Сообщается, что город был, вероятно, атакован российскими баллистическими ракетами.