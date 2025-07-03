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В России заявили о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ Гудкова

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков, отвечавший за действия морской пехоты, погиб в Курской области.

В России заявили о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ Гудкова

Указывается, что погибший генерал-майор Михаил Гудков отвечал за действия морской пехоты РФ в войне против Украины. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным российских источников, заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Также, по данным сообщения, погиб военный офицер ВС РФ Нариман Шихалиев, с которым 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ. В СМИ указывалось, что представители армии оккупанта погибли в результате ракетного удара по штабу.

Вместе с генералом погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев, с которым заместитель главкома ВМФ ранее служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ (Тихоокеанский флот ВМФ России).

Справка

Михаил Гудков родился в Новосибирске; получил высшее образование в Новосибирском высшем военном командном училище. Заместителем главнокомандующего ВМФ армии РФ Гудкова назначили в марте 2025 года.

Напомним

В Москве на Рязанском проспекте ликвидированы генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов и его помощник.

3 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы на улице Тараса Шевченко, возле краеведческого музея. Погибли два человека, есть раненые; взрыв произошел во время выставки оккупантов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаНовости Мира
Курская область
Украина
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