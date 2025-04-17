Великобритания поддержит передачу Taurus Украине, но при одном условии - The Telegraph

Власти Великобритании поддерживают решение Германии передать ракеты Taurus Украине, если это сделает будущий канцлер Фридрих Мерц. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

The Telegraph пишет о том, что в Лондоне давно выступают за передачу немецких ракет Украине после прихода Мерца на должность канцлера. По словам неназванного британского чиновника, занимающегося внешнеполитическими делами, Британия продолжает работать с партнерами, включая Германию, чтобы обеспечить Украину наилучшими средствами для защиты ее территории от российских оккупантов.

Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину наилучшими средствами для защиты ее суверенной территории - сказал чиновник.

Дополнение

Taurus — это немецко-шведская крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля". Она была принята на вооружение в 2004 году и способна поражать цели на расстоянии более 500 километров. Боевая часть ракеты способна пробивать укрепления, а система наведения позволяет обходить вражескую систему ПВО. Ракета стоит на вооружении в Германии, Испании и Южной Корее.

Напомним

Фридрих Мерц, вероятный канцлер Германии, выступает за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, но при условии согласования с союзниками.