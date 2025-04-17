Великобритания поддержит передачу Taurus Украине, но при одном условии - The Telegraph
Киев • УНН
Правительство Великобритании поддерживает передачу Украине немецких ракет Taurus, если будущий канцлер Фридрих Мерц примет такое решение. Лондон давно выступает за это.
Власти Великобритании поддерживают решение Германии передать ракеты Taurus Украине, если это сделает будущий канцлер Фридрих Мерц. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.
Детали
The Telegraph пишет о том, что в Лондоне давно выступают за передачу немецких ракет Украине после прихода Мерца на должность канцлера. По словам неназванного британского чиновника, занимающегося внешнеполитическими делами, Британия продолжает работать с партнерами, включая Германию, чтобы обеспечить Украину наилучшими средствами для защиты ее территории от российских оккупантов.
Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину наилучшими средствами для защиты ее суверенной территории
Дополнение
Taurus — это немецко-шведская крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля". Она была принята на вооружение в 2004 году и способна поражать цели на расстоянии более 500 километров. Боевая часть ракеты способна пробивать укрепления, а система наведения позволяет обходить вражескую систему ПВО. Ракета стоит на вооружении в Германии, Испании и Южной Корее.
Напомним
Фридрих Мерц, вероятный канцлер Германии, выступает за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, но при условии согласования с союзниками.