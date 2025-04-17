Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів
Ексклюзив
13:28 • 3996 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
13:06 • 11188 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

13:01 • 13445 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
12:16 • 16792 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

11:35 • 22950 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
09:48 • 37934 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 49634 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 64888 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Ексклюзив
17 квітня, 05:54 • 84069 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну

16 квітня, 11:59 • 113607 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
6.2м/с
26%
Популярнi новини

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

17 квітня, 03:57 • 52214 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 85477 перегляди

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

17 квітня, 06:42 • 42930 перегляди

Автоцивілку компенсуватимуть ветеранам та людям з інвалідністю через війну: ВР схвалила

08:50 • 33515 перегляди

Grok від xAI Маска наздоганяє ChatGPT та Gemini з функцією "пам'яті"

09:00 • 36792 перегляди
Публікації

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

13:35 • 3136 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

12:47 • 13887 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 84060 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 86292 перегляди

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 97096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

13:03 • 3240 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

09:32 • 14246 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 111248 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 53621 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 53328 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

Київ • УНН

 • 43175 перегляди

Уряд Великої Британії підтримує передачу Україні німецьких ракет Taurus, якщо майбутній канцлер Фрідріх Мерц прийме таке рішення. Лондон давно виступає за це.

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

Влада Великої Британії підтримує рішення Німеччини передати ракети Taurus Україні, якщо це зробить майбутній канцлер Фрідріх Мерц. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

The Telegraph пише про те, що в Лондоні давно виступають за передачу німецьких ракет Україні після приходу Мерца на посаду канцлера. За словами неназваного британського посадовця, який займається зовнішньополітичними справами, Британія продовжує працювати з партнерами, включаючи Німеччину, щоб забезпечити Україну найкращими засобами для захисту її території від російських окупантів.

Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, в тому числі з Німеччиною, щоб забезпечити Україну найкращими засобами для захисту її суверенної території

- сказав посадовець.

Доповнення

Taurus — це німецько-шведська крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля". Вона була прийнята на озброєння в 2004 році і здатна вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Бойова частина ракети здатна пробивати укріплення, а система наведення дозволяє обходити ворожу систему ППО. Ракета стоїть на озброєнні в Німеччині, Іспанії і Південній Кореї.

Нагадаємо

Фрідріх Мерц, ймовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus, але за умови погодження з союзниками.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
Сполучене Королівство
Німеччина
Україна
Лондон
Brent
$66.76
Bitcoin
$84,772.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,341.81
Ethereum
$1,600.98