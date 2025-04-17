Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

Влада Великої Британії підтримує рішення Німеччини передати ракети Taurus Україні, якщо це зробить майбутній канцлер Фрідріх Мерц. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

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The Telegraph пише про те, що в Лондоні давно виступають за передачу німецьких ракет Україні після приходу Мерца на посаду канцлера. За словами неназваного британського посадовця, який займається зовнішньополітичними справами, Британія продовжує працювати з партнерами, включаючи Німеччину, щоб забезпечити Україну найкращими засобами для захисту її території від російських окупантів.

Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, в тому числі з Німеччиною, щоб забезпечити Україну найкращими засобами для захисту її суверенної території - сказав посадовець.

Доповнення

Taurus — це німецько-шведська крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля". Вона була прийнята на озброєння в 2004 році і здатна вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Бойова частина ракети здатна пробивати укріплення, а система наведення дозволяє обходити ворожу систему ППО. Ракета стоїть на озброєнні в Німеччині, Іспанії і Південній Кореї.

Нагадаємо

Фрідріх Мерц, ймовірний канцлер Німеччини, виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus, але за умови погодження з союзниками.