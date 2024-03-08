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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 07:00  •  6270 просмотра

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Британия передаст Украине технику для разминирования: в апреле ожидается самый большой конвой

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов и представители властей Британии и Ирландии провели встречу, где обсудили передачу крупнейшего конвоя техники, в частности, для разминирования освобожденных украинских территорий, сообщили в Одесской ОВА, передает УНН.

Британская сторона сообщила, что в конце апреля ожидается очередная партия помощи для подразделений ГСЧС Украины, которая будет включать в себя пожарную технику, различное оборудование и спецодежду. Это будет самый большой конвой для Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Спасибо британским партнерам за помощь и поддержку", - подчеркнули в Одесской облгосадминистрации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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