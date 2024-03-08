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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7626 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой

Київ • УНН

 • 22880 перегляди

Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой

Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой

Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов і представники влади Британії та Ірландії провели зустріч, де обговорили передачу найбільшого конвою техніки, зокрема, для розмінування звільнених українських територій, повідомили в Одеській ОВА, передає УНН.

Британська сторона повідомила, що наприкінці квітня очікується чергова партія допомоги для підрозділів ДСНС України, яка включатиме в себе пожежну техніку, різне обладнання та спецодяг. Це буде найбільший конвой для України з початку повномасштабного вторгнення.

"Дякуємо британським партнерам за допомогу та підтримку", - наголосили в Одеській облдержадміністрації.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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