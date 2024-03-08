Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой
Київ • УНН
Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой
Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов і представники влади Британії та Ірландії провели зустріч, де обговорили передачу найбільшого конвою техніки, зокрема, для розмінування звільнених українських територій, повідомили в Одеській ОВА, передає УНН.
Британська сторона повідомила, що наприкінці квітня очікується чергова партія допомоги для підрозділів ДСНС України, яка включатиме в себе пожежну техніку, різне обладнання та спецодяг. Це буде найбільший конвой для України з початку повномасштабного вторгнення.
"Дякуємо британським партнерам за допомогу та підтримку", - наголосили в Одеській облдержадміністрації.