Британия инвестирует $3,15 млрд в сталь из-за угрозы пошлин от Трампа

Правительство Великобритании объявило об инвестициях в размере £2,5 млрд ($3,15 млрд) для поддержки сталелитейной промышленности. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Это решение стало ответом на угрозу 25% пошлин, которые Президент США Дональд Трамп пообещал ввести на импорт стали и алюминия. Средства направят на модернизацию производства, защиту от недобросовестной конкуренции и укрепление внутреннего рынка.

Британское правительство представило новый план развития сталелитейной промышленности всего через несколько дней после того, как Трамп заявил о возможности введения 25% пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран.

Министр бизнеса Джонатан Рейнольдс сообщил, что на поддержку отрасли выделят £2,5 млрд ($3,15 млрд), часть которых поступит из новосозданного Национального фонда благосостояния Великобритании.

Мы мобилизуем все ресурсы правительства, чтобы поддержать отрасль и развить этот успех - заявил Рейнольдс.

Основной акцент в плане будет сделан на модернизации предприятий, в частности на установке современных электродуговых печей, которые являются более энергоэффективными и помогут британским производителям конкурировать с мировыми игроками.

Около 10% производимой в Великобритании стали экспортируется в США, поэтому введение пошлин может существенно ударить по отрасли. Канцлер казначейства Рэйчел Ривз отметила, что британская сторона уже ищет возможности для переговоров с американскими чиновниками, чтобы избежать торговых барьеров.

У нас с США сбалансированная торговля - нет ни профицита, ни дефицита, поэтому в этой сфере нет проблем, которые нужно было бы решать путем тарифов или других торговых барьеров - сказала Ривз в подкасте The Political Party.

План инвестиций также предусматривает расширение производственных мощностей, совершенствование переработки металлолома и стимулирование использования британской стали в государственных инфраструктурных проектах.

В нестабильном мире наличие собственных производственных мощностей является критически важным для нашей экономики и безопасности - подчеркнул Энди Прендергаст, национальный секретарь профсоюза GMB.

Отмечается, что новые инвестиции в сталелитейную отрасль совпадают с решением правительства поддержать строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу, для которого понадобится 400 тысяч тонн стали - достаточно, чтобы построить Эмпайр-стейт-билдинг.

Напомним

Президент Соединенных Штатов подписал новый указ, предусматривающий введение 25% импортных пошлин на сталь и алюминий. Эти тарифы вступят в силу 4 марта.

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