Британія інвестує $3,15 млрд у сталь через загрозу мит від Трампа

Уряд Великої Британії оголосив про інвестиції в розмірі £2,5 млрд ($3,15 млрд) для підтримки сталеливарної промисловості. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Це рішення стало відповіддю на загрозу 25% мит, які Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити на імпорт сталі та алюмінію. Кошти спрямують на модернізацію виробництва, захист від недобросовісної конкуренції та зміцнення внутрішнього ринку.

Британський уряд представив новий план розвитку сталеливарної промисловості всього за кілька днів після того, як Трамп заявив про можливість запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію зі всіх країн.

Міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс повідомив, що на підтримку галузі виділять £2,5 млрд ($3,15 млрд), частина яких надійде з новоствореного Національного фонду добробуту Великої Британії.

Ми мобілізуємо всі ресурси уряду, щоб підтримати галузь і розвинути цей успіх - заявив Рейнольдс.

Основний акцент у плані робитимуть на модернізації підприємств, зокрема на встановленні сучасних електродугових печей, які є більш енергоефективними та допоможуть британським виробникам конкурувати зі світовими гравцями.

Близько 10% виробленої у Великій Британії сталі експортується до США, тож запровадження мит може суттєво вдарити по галузі. Канцлерка казначейства Рейчел Рівз зазначила, що британська сторона вже шукає можливості для переговорів з американськими чиновниками, щоб уникнути торговельних бар’єрів.

У нас із США збалансована торгівля — немає ні профіциту, ні дефіциту, тож у цій сфері немає проблем, які потрібно було б вирішувати шляхом тарифів чи інших торговельних бар’єрів - сказала Рівз у подкасті The Political Party.

План інвестицій також передбачає розширення виробничих потужностей, удосконалення переробки металобрухту та стимулювання використання британської сталі у державних інфраструктурних проєктах.

У нестабільному світі наявність власних виробничих потужностей є критично важливою для нашої економіки та безпеки - наголосив Енді Прендергаст, національний секретар профспілки GMB.

Зазначається, що нові інвестиції у сталеливарну галузь збігаються з рішенням уряду підтримати будівництво третьої злітно-посадкової смуги в аеропорту Хітроу, для якого знадобиться 400 тисяч тонн сталі — достатньо, щоб збудувати Емпайр-стейт-білдинг.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів підписав новий указ, що передбачає введення 25% імпортних мит на сталь та алюміній. Ці тарифи набудуть чинності 4 березня.

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