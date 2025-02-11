"Не залишаться без відповіді": фон дер Ляєн відреагувала на рішення США про мита на сталь та алюміній

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення США запровадити мита на експорт сталі та алюмінію з Європи та пообіцяла жорсткі заходи у відповідь. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

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"Я глибоко шкодую про рішення США ввести мита на експорт сталі та алюмінію з Європи. Мита - це податки: погано для бізнесу, ще гірше для споживачів. Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді - вони викличуть жорсткі та співмірні заходи у відповідь. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес і споживачів", - ідеться у заяві голови Європейської комісії.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа про введення 25% мит на сталь та алюміній з ЄС.

Зокрема, як було відомо, Єврокомісія раніше не отримувала жодних офіційних повідомлень про додаткові мита на товари ЄС.

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