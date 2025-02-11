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"Не залишаться без відповіді": фон дер Ляєн відреагувала на рішення США про мита на сталь та алюміній

"Не залишаться без відповіді": фон дер Ляєн відреагувала на рішення США про мита на сталь та алюміній

Київ • УНН

 • 27617 перегляди

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла запровадити жорсткі заходи у відповідь на нові мита США на європейську сталь та алюміній. Єврокомісія має намір захищати економічні інтереси ЄС, працівників та споживачів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення США запровадити мита на експорт сталі та алюмінію з Європи та пообіцяла жорсткі заходи у відповідь. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Деталі

"Я глибоко шкодую про рішення США ввести мита на експорт сталі та алюмінію з Європи. Мита - це податки: погано для бізнесу, ще гірше для споживачів. Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді - вони викличуть жорсткі та співмірні заходи у відповідь. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес і споживачів", - ідеться у заяві голови Європейської комісії.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа про введення 25% мит на сталь та алюміній з ЄС.  

Зокрема, як було відомо, Єврокомісія раніше не отримувала жодних офіційних повідомлень про додаткові мита на товари ЄС.

США вводять нові мита на сталь та алюміній: які країни постраждають11.02.25, 03:20 • 106558 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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