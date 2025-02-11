"Не останутся без ответа": фон дер Ляйен отреагировала на решение США о пошлинах на сталь и алюминий

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы и пообещала жесткие ответные меры. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Детали

«Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы. Пошлины - это налоги: плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей. Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей», - говорится в заявлении председателя Европейской комиссии.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что Еврокомиссия отреагировала на заявление Трампа о введении 25% пошлин на сталь и алюминий из ЕС.

В частности, как было известно, Еврокомиссия ранее не получала никаких официальных сообщений о дополнительных пошлинах на товары ЕС.

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают